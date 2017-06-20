Минздравы в регионах опровергли данные о нехватке лекарства для терапии ВИЧ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерства здравоохранения Челябинской области, Саратовской области и Краснодарского края опровергли появившуюся в СМИ информацию о проблемах с поставками препаратов для терапии ВИЧ.

Ранее СМИ сообщили, что общественная организация "Пациентский контроль" обратилась в Минздрав с письмом об острой нехватке препаратов для терапии ВИЧ. Среди регионов, из которых поступали жалобы, называются Краснодарский и Красноярский края, Башкирия, Челябинская, Саратовская, Омская, Тульская, Брянская, Нижегородская области.

Как рассказали РИА Новости в центре по профилактике и борьбе со СПИДом Челябинской области, весь ассортимент необходимых лекарственных средств в регионе присутствует в полном объеме, никаких жалоб на отсутствие препаратов не поступало, поставки лекарственных средств еще продолжаются. По данным ведомства, на 15 июня в регион поставлены лекарства на 160,71 миллиона рублей.

По данным Минздрава Краснодарского края, каждый пациент в регионе, нуждающийся в антиретровирусной терапии, получает ее. "Показатель распространенности заболевания ВИЧ среди жителей Кубани в два раза ниже, чем в среднем по России. В настоящее время в Краснодарском крае каждый нуждающийся в этом виде медпомощи пациент, состоящий на учете в медицинских организациях, охвачен специфической антиретровирусной терапией (50% от общего количества в Краснодарском крае при целевом показателе — 44%). Особых приоритетов и очереди на лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных в Краснодарском крае нет, каждый нуждающийся в терапии пациент получает ее", — заявили в ведомстве.

"Антиретровирусные препараты поставляются в край централизованно, дефицита препаратов, в том числе "Атазанавира", для обеспечения лечением нуждающихся пациентов нет", — говорится в сообщении.

В Минздраве Саратовской области также опровергли информацию о перебоях с поставками лекарств. "У нас острой проблемы с нехваткой препаратов (для терапии ВИЧ) нет", — сказал РИА Новости представитель минздрава региона Александр Колоколов.

В Брянском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД также сообщили, что лекарств хватает. "Задержки бывают постоянно, но ни одному пациенту терапию мы не прервали, в данный момент лекарств хватает", — пояснила заведующая отделом лечебной помощи Брянского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Ревкова.