В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погоды в среду

Женщины во время дождя на одной из улиц Москвы. Архивное фото

Женщины во время дождя на одной из улиц Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Гидрометцентр России объявил в среду желтый уровень погодной опасности в Москве из-за грозы, ветра и дождя.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Согласно опубликованным данным, в среду, 21 июня, в Москве и Московской области ожидаются ветер, дождь и гроза.

Ранее синоптики сообщали, что в среду очередной атлантический циклон уплотнит облачные поля и вновь возрастет вероятность дождей, что отразится на температурных показателях. Так, в Москве прогнозировали +18… +20 градусов, в Подмосковье +16… +21 градус.