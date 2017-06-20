Путин разрешил передавать внукам удостоверения к наградам

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, нацеленный на уточнение круга наследников, которым могут быть переданы удостоверения к государственным наградам, документ размещен на сайте правовой информации.

В частности, в круг наследников включаются и внуки награжденного посмертно.

Ранее в апреле на медиафоруме ОНФ Путин заявлял, что черный рынок военных наград неприемлем, необходимо создавать "абсолютное неприятие в обществе к такому роду деятельности". В мае президент дал поручение Администрации президента представить предложения о внесении изменений в положение о государственных наградах РФ.

Так, согласно документу, в список лиц, которым могут быть переданы государственные награды и документы к ним, включаются и внуки награжденного посмертно. В настоящее время в данном списке находятся только супруг (супруга), отец, мать, сын или дочь награжденного.