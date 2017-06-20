В реестр объектов культурного наследия включили 11 сакральных мест на Ямале

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Одиннадцать священных мест коренных народов Ямала включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, сообщает во вторник правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Статус объектов культурного наследия регионального значения на основании заключений государственной историко-культурной экспертизы присвоен четырём священным местам: "Хада пэ" ("Старушка камень") в Приуральском районе, "Хорлор" ("Быка-оленя озеро") в Шурышкарском районе, "Сэр-нго Ирико" ("Старик Ледяного острова", "Хозяин Белого острова") и "Ямал хэхэ" ("Края Земли богиня) в Ямальском районе", — говорится в сообщении.

Кроме того, семь священных мест получили статус объектов культурного наследия местного (муниципального) значения: "Вул кев ики хор" ("Большого каменного старика плёс") в Шурышкарском районе, "Пэдарата-Саврей пэ" ("Лесистой реки остроконечный камень"), "Сада пэ" ("Болотный камень"), "Сядэй хара" ("Речной поворот охранников"), "Харнак седа" ("Сопка-башмак"), "Священное место Хэхэ пэ" ("Священная гора") и "Священное место Яля пя седа" ("Солнечного дерева сопка") в Приуральском районе.

"Священные места составляют особую категорию историко-культурного наследия Ямала и являются одним из ярких примеров гармоничного взаимодействия человека и окружающего природного ландшафта. Действенными мерами по их сохранности является постановка на государственный учёт в качестве объектов культурного наследия. С этого момента этнические объекты находятся под охраной государства, а в утверждённых границах территории расположения объекта исключается проведение любых хозяйственных работ", — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день на Ямале статус объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр, имеет 21 священное место, что составляет 50% от общего количества памятников федерального, регионального и местного значения, уточняют власти ЯНАО.

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