Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В Москве решение ЕСПЧ раскритиковали и пообещали обжаловать вердикт.

Суть закона

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, в том числе через СМИ, интернет и вирусную рекламу, был принят в России в прошлом году. Максимальный штраф за нарушения — до миллиона рублей.

Отдельно депутаты установили ответственность для иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме штрафов им грозит еще и обязательное выдворение из России или арест до 15 суток с выдворением.

Евросоюз призывал Россию воздержаться от принятия закона о запрете гей-пропаганды, ссылаясь на то, что он "может усилить дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ". В свою очередь, американский Госдеп утверждал, что новые правила ограничивают права человека.

Что решил суд

Жалобу в ЕСПЧ подали трое активистов российского ЛГБТ-движения в Россси — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев.

"В деле "Баев и другие против России" Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 ("Свобода выражения мнения") Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 ("Запрещение дискриминации") в сочетании со статьей 10 конвенции ("Свобода выражения мнений")", — отмечается в решении суда.

Суд признал, что российский закон направлен, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, однако, по мнению ЕСПЧ, пределы этих норм не были "четко определены", а их применение было "произвольным".

Позиция Москвы

Согласно решению суда, российские власти должны выплатить Баеву в качестве компенсации морального вреда восемь тысяч евро, Алексееву — 20 тысяч евро, а Киселеву — 15 тысяч евро.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти внимательно изучат вердикт ЕСПЧ.

"В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение", — сказал он журналистам, добавив, что пока не видел формулировку ЕСПЧ.

В свою очередь, Минюст резко раскритиковал решение Европейского суда.

"Минюст России выражает несогласие с выводами Европейского суда о якобы имевших место конвенционных нарушениях и исходит из того, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей", — говорится в заявлении ведомства.

Чиновники отметили, что закон о запрете гей-пропаганды не содержит каких-либо мер, направленных на запрет гомосексуализма или его официальное порицание.

В Минюсте подчеркнули, что решение ЕСПЧ еще не вступило в законную силу. По словам чиновников, ведомство обжалует решение суда в течение трех месяцев.

Россия на правильном пути

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов назвал решение ЕСПЧ предсказуемым.

"Данное решение, с которым мы имеем удовольствие ознакомиться, говорит о верном и правильном пути, который выбрала наша страна в деле сохранения своей культурной и человеческой идентичности. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать институт традиционной крепкой семьи и оградим детство от посягательств со стороны всевозможных меньшинств", — сказал депутат РИА Новости.

"Детство, семья, воспитание и духовные традиции страны не должны находиться в плоскости императивов и мейнстримов заштатной европейской организации, пораженной болезнью толерантности в терминальной стадии", — добавил Милонов.

Политическое давление на Россию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил журналистам, что решение Страсбургского суда по правам человека является способом давления на Россию.

"В отношении России они (ЕСПЧ) выбирают эти дела исключительно по политическому мотиву и признаку и пытаются оказать на нас политическое давление. Лично для меня приоритет Конституции и постановление Конституционного суда очевиден, а то, что ЕСПЧ принимает те или иные постановления, мы их можем не исполнять, если так решит Конституционный суд", — сказал Вяткин.

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее отмечал, что смысл закона заключается в том, чтобы в первую очередь обозначить понимание гомосексуального поведения как отклоняющегося от нормы, а не ущемить чьи-либо права.

О запрете на гей-пропаганду шла речь и в фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Тогда режиссер спросил у президента, считает ли Путин этот закон проявлением дискриминации.

"Вообще-то никаких притеснений нет", — ответил Путин.