Минюст обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В Москве решение ЕСПЧ раскритиковали и пообещали обжаловать вердикт.
Суть закона
Отдельно депутаты установили ответственность для иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме штрафов им грозит еще и обязательное выдворение из России или арест до 15 суток с выдворением.
Евросоюз призывал Россию воздержаться от принятия закона о запрете гей-пропаганды, ссылаясь на то, что он "может усилить дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ". В свою очередь, американский Госдеп утверждал, что новые правила ограничивают права человека.
Что решил суд
Жалобу в ЕСПЧ подали трое активистов российского ЛГБТ-движения в Россси — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев.
"В деле "Баев и другие против России" Европейский суд по правам человека шестью голосами против одного установил нарушение статьи 10 ("Свобода выражения мнения") Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 ("Запрещение дискриминации") в сочетании со статьей 10 конвенции ("Свобода выражения мнений")", — отмечается в решении суда.
Суд признал, что российский закон направлен, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, однако, по мнению ЕСПЧ, пределы этих норм не были "четко определены", а их применение было "произвольным".
Позиция Москвы
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти внимательно изучат вердикт ЕСПЧ.
"В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение", — сказал он журналистам, добавив, что пока не видел формулировку ЕСПЧ.
В свою очередь, Минюст резко раскритиковал решение Европейского суда.
"Минюст России выражает несогласие с выводами Европейского суда о якобы имевших место конвенционных нарушениях и исходит из того, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей", — говорится в заявлении ведомства.
В Минюсте подчеркнули, что решение ЕСПЧ еще не вступило в законную силу. По словам чиновников, ведомство обжалует решение суда в течение трех месяцев.
Россия на правильном пути
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов назвал решение ЕСПЧ предсказуемым.
"Детство, семья, воспитание и духовные традиции страны не должны находиться в плоскости императивов и мейнстримов заштатной европейской организации, пораженной болезнью толерантности в терминальной стадии", — добавил Милонов.
Политическое давление на Россию
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил журналистам, что решение Страсбургского суда по правам человека является способом давления на Россию.
Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее отмечал, что смысл закона заключается в том, чтобы в первую очередь обозначить понимание гомосексуального поведения как отклоняющегося от нормы, а не ущемить чьи-либо права.
О запрете на гей-пропаганду шла речь и в фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Тогда режиссер спросил у президента, считает ли Путин этот закон проявлением дискриминации.
"Вообще-то никаких притеснений нет", — ответил Путин.