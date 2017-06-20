Милонов прокомментировал решение ЕСПЧ по гей-пропаганде

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов (ЕР) считает предсказуемым решение Европейского суда по правам человека (ЕСЧП), признавшего дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды, и подчеркивает, что РФ выбрала правильный путь в деле сохранения своей идентичности.

Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости. ЕСПЧ отметил, что, "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены и их применение было произвольным".

"Данное решение, с которым мы имеем удовольствие ознакомиться, говорит о верном и правильном пути, который выбрала наша страна в деле сохранения своей культурной и человеческой идентичности. Уверен, что мы и в дальнейшем будем поддерживать институт традиционной крепкой семьи и оградим детство от посягательств со стороны всевозможных меньшинств", — сказал РИА Новости Милонов.

По мнению депутата, ЕСПЧ превратился из взвешенного арбитража в инструмент политического давления, но "детство, семья, воспитание и духовные традиции страны не должны находиться в плоскости императивов и мейнстримов заштатной европейской организации, поражённой болезнью толерантности в терминальной стадии".