Минюст ответил ЕСПЧ на решение по закону о запрете гей-пропаганды в России

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних не противоречит международной практике и направлен на защиту детей, заявили в Минюсте России.

Ранее Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

"Минюст России выражает несогласие с выводами Европейского Суда о якобы имевших место конвенционных нарушениях и исходит из того, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей", — говорится в заявлении Минюста.