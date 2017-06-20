Онколечение в Приморье: нехватка врачей и перспективы ПЭТ-исследований

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Жалоба девушки с онкологическим заболеванием в ходе "прямой линии" с президентом РФ подняла тему оказания медицинской помощи таким пациентам по всей стране. Специалисты рассказали РИА Новости, как в Приморском крае обстоит дело с узкими специалистами и с лекарствами для онкобольных, о создании онкодиспансера и перспективах ПЭТ-обследований.

Дарья Старикова из Апатит, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе "прямой линии" 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после "прямой линии" Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. В понедельник самолет МЧС доставил девушку на лечение в Москву.

Пэт и новый онкокорпус

Как рассказала РИА Новости представитель департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова, ситуация с лечением онкологии в крае находится на контроле у губернатора и мониторится специалистами еженедельно.

"Первый важный вопрос — в прошлом году было "заморожено" строительство корпусов онкодиспансера. Сейчас стройка идет, специалисты для онкодиспансера есть, закуплено оборудование. В этом году планируется запустить палатный корпус. Второй вопрос – это ПЭТ-диагностика, фармпрепараты для которой доставляются из Хабаровска. Мы каждый день мониторим, сколько пациентов проходят диагностику, сколько препаратов привезли", — сказала Гусенцова.

По ее словам, в связи с тем, что сейчас рассматривается вопрос увеличения количества поставок фармпрепаратов, в крае готовы обучать новых специалистов для проведения ПЭТ-исследований. Сейчас препараты возят один раз в день, в июле планируется увеличить число поставок до двух в день. Специалисты рассчитывают провести в этом году до 2 тысяч ПЭТ-исследований, в следующем – до 3 тысяч.

Также сейчас в Приморье идет создание центра ядерной медицины с полным циклом позитронно-эмиссионной томографии. В том числе здесь будут изготавливать радиоактивные изотопы, применяемые в лечении онкозаболеваний. Они вырабатываются специальным устройством — циклотроном, стоимость которого составляет около 2 миллиардов рублей.

Предполагается, что в год центр сможет проводить 12 тысяч сеансов ПЭТ, свыше 600 сеансов радиойодотерапии. Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики, будут изготавливаться в самом центре, для этого он будет оборудован мощным циклотроном производства "Росатома". Как сообщал глава Приморья Владимир Миклушевский, центр планируется построить во Владивостоке до 2020 года, чтобы полностью закрыть потребность жителей края в ПЭТ-исследованиях.

Люди боятся сдавать анализы

"Также важный вопрос – ситуация с лечебными препаратами для онкобольных. И специалисты из минздрава отмечают, что уровень доставки таких средств – на положительном уровне. Самих специалистов-онкологов в крае, конечно, не хватает. Чтобы решить эту проблему, в районах открывают кабинеты онкологической помощи, куда врачи периодически приезжают. Также работа специалистов автопоезда "Забота" переориентирована на выявление онкозаболеваний – то есть работает в этом направлении не только онколог, но и дерматолог, и гастроинтеролог и другие", — отметила Гусенцова.

Специалист добавила, что в том числе в рамках работы автопоезда лаборатория берет анализы на онкомаркеры, однако врачи сталкиваются с тем, что местные жители боятся их сдавать. "В частности, с таким мы столкнулись в Пограничном районе края. Конечно, мы стараемся информировать людей, рассказывать, что онкология излечивается на ранних стадиях", — добавила собеседница агентства.

Автопоезд "Забота" позволяет жителям районов Приморья, имея полис, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, при необходимости — на более глубокое обследование или госпитализацию.

Уровень палиативной помощи растет

Как рассказал РИА Новости специалист по противоболевой терапии и паллиативной помощи приморского краевого онкологического диспансера и главный внештатный специалист региона по паллиативной помощи Андрей Денеж, ситуация с обеспечением пациентов в районах края анальгетиками остается достаточно сложной.

"Обстановка в этом вопросе нормальная во Владивостоке, Артеме, Уссурийске – крупных городах. В районах края – плохая: там врачи не делают заявки на такие препараты – боятся с ними работать. Аптекам закупать такие средства невыгодно: сроки хранения у них небольшие, а доставка дорогая. Поэтому не все формы обезболивающих бывают в аптеке", — сказал Денеж.

При этом, по словам собеседника, уровень паллиативной помощи пациентам – не только онкобольным — растет. "Появляются новые направления помощи, новые препараты, появляются и будут появляться новые паллиативные отделения и кабинеты", — добавил он.