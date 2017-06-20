Главврач больницы в Апатитах, пациентка которой жаловалась Путину, уволился

МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Главный врач Кировско-Апатитской больницы, на проблемы в которой пожаловалась во время "прямой линии" с президентом больная раком Дарья Старикова, написал заявление об увольнении. Об этом сообщается на странице "Апатиты против увольнения Юрия Ширяева" в социальной сети ВКонтакте.

По словам Стариковой, у нее диагностировали рак четвертой стадии, но изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину и из-за этого упустили время. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. В понедельник девушку доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.

О причинах увольнения Ширяева не сообщается. По информации местных СМИ, написав заявление, он отправился в Кировск на сложную операцию. В конце прошлой недели главврач больницы сообщил журналистам, что сразу после "прямой линии" у него возникло желание уволиться, однако позже он решил этого не делать.

Получить комментарий в лечебном учреждении РИА Новости пока не удалось. В региональном минздраве прокомментировать ситуацию отказались. Известно, что последние несколько дней прием жителей Апатитов на месте ведет глава ведомства Валерий Перетрухин.