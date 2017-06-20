В Кремле изучат решение ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Кремле будет рассматриваться решение ЕСПЧ по признанию дискриминационным российского закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, говорится в решении суда, поступившем в РИА Новости.

"В данном случае, безусловно, будет рассматриваться это решение", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле решение по этому вопросу.

Он подчеркнул, что еще "не видел формулировку" решения суда, и очень важно, что ЕСПЧ посчитал дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды именно среди несовершеннолетних.