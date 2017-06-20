Крым потратит на подготовку к отопительному сезону миллиард рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым потратит на подготовку к предстоящему отопительному сезону более одного миллиарда рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Карпов.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил не затягивать с подготовкой к отопительному сезону и полностью подготовить республику к началу осени.
"Сани готовят летом. И уголь, и дрова должны быть заготовлены и газ должен быть закачан в Глебовское хранилище в полном объеме. Все должно быть сделано в полном объеме до осени", — сказал Аксенов.
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