Крым потратит на подготовку к отопительному сезону миллиард рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым потратит на подготовку к предстоящему отопительному сезону более одного миллиарда рублей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Карпов.

"Мы в этом году тратим на подготовку к отопительному сезону порядка миллиарда рублей. Из республиканского бюджета – 310 миллионов рублей и предприятие ("Крымтеплокоммунэнерго") тратит собственные деньги с учетом полученной прибыли порядка 700 миллионов рублей", — сказал Карпов на заседании крымского правительства.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил не затягивать с подготовкой к отопительному сезону и полностью подготовить республику к началу осени.

"Сани готовят летом. И уголь, и дрова должны быть заготовлены и газ должен быть закачан в Глебовское хранилище в полном объеме. Все должно быть сделано в полном объеме до осени", — сказал Аксенов.

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