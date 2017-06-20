Росавиация начнет ежедневно публиковать список задержек чартерных рейсов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Росавиация начнет в ежедневном режиме публиковать список задержек чартерных рейсов, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

"Мы предупредили их, что мы для начала будем публиковать ежедневно список задержек рейсов с наименованиями этих авиакомпаний, чтобы уже сами пассажиры могли выбирать, какими авиакомпаниями им летать, мы этот список с завтрашнего дня будем публиковать на сайте Росавиации", — сказал он в рамках круглого стола.

Нерадько добавил, что ведомство ежедневно получает полную информацию о выполнении всех рейсов.