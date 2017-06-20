При выпуске купюр в 200 и 2000 рублей используют технологии для незрячих

СУЗДАЛЬ (Владимирская обл.), 20 июн — РИА Новости. Технологии для незрячих будут использованы при изготовлении новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, которые появятся в обращении в России в октябре, сообщил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.

"В банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей будут учтены последние тенденции в области развития банкнотного дизайна. Для разработки банкнот Банк России и Гознак уделяет большое внимание повышению удобства пользования банкнотами незрячих и слабовидящих людей. В частности, будут изменены мерки обозначения номиналов для незрячих людей", — сказал он в ходе III Международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

Изменения в новых банкнотах, по словам первого зампреда ЦБ, также коснутся не только дизайна, но и безопасности. "Учитывая увеличение количества транзакций с использованием различного рода автоматизированных устройств для приема обработки и выдачи банкнот усилим комплекс машиночитаемых защитных признаков", — добавил Лунтовский.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Дальнего Востока и Севастополя.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.