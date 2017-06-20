Задержки рейсов у "ВИМ-Авиа" практически отсутствуют, сообщили в Ростуризме

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Задержки рейсов у компании "ВИМ-Авиа" уже практически отсутствуют, сообщил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживала рейсы. Перевозчик объяснял это поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Компания сократила чартерную программу рейсов до 15 июня, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава Росавиации ранее заявил, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. При этом правительство РФ взаимодействует с авиакомпанией и рассчитывает, что она справится с проблемами, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Сафонов ранее заявлял, что после того, как "ВИМ-Авиа" предоставит достоверную информацию о том, какие объемы перевозки авиакомпания сможет осуществлять в ближайшее время, ее услугами можно и нужно будет пользоваться.

"Совместная работа с Росавиацией позволила уже снять остроту ситуации с "ВИМ-Авиа", скорректировать отлетную программу. Сегодня значительно сокращена чартерная авиаперевозка, теперь мы понимаем, какой объем может быть выполнен, и выполнен в соответствии со строгими нормами перевозки", — сказал глава ведомства.

"Задержки рейсов компании "ВИМ-Авиа" уже практически отсутствуют, если существуют, то небольшие", — добавил Сафонов.