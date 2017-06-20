Программа расселения аварийного жилья в России выполнена на 75%

МОСКВА, 20 июн — РИА Недвижимость. Программа расселения аварийного жилья в России, признанного таковым на 1 января 2012 года, выполнена на 75%, говорится в сообщении Фонда ЖКХ.

"За период с 2014 года по 1 июня 2017 года переселены 534,27 тысячи человек из аварийного жилья площадью 8,347 миллиона квадратных метров, что составляет 75,08% от общего количества граждан, которых необходимо переселить в соответствии с указом президента РФ N600 и 74,89% от общего объема аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года", — сообщается в нем.

В соответствии с указом президента РФ №600 от 7 мая 2012 года "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в 2014-2017 годах необходимо переселить 711,58 тысячи человек из аварийного жилья площадью 11,145 миллиона квадратных метров, из которых с участием средств Фонда ЖКХ подлежит расселению 9,55 миллиона квадратных метров, напоминается в сообщении.

Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, в Карелии, Тыве и в Забайкальском крае, добавляется в нем.