Программа расселения аварийного жилья в России выполнена на 75%

МОСКВА, 20 июн — РИА Недвижимость. Программа расселения аварийного жилья в России, признанного таковым на 1 января 2012 года, выполнена на 75%, говорится в сообщении Фонда ЖКХ.
В соответствии с указом президента РФ №600 от 7 мая 2012 года "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в 2014-2017 годах необходимо переселить 711,58 тысячи человек из аварийного жилья площадью 11,145 миллиона квадратных метров, из которых с участием средств Фонда ЖКХ подлежит расселению 9,55 миллиона квадратных метров, напоминается в сообщении.
Риски незавершения программ переселения в установленные сроки имеются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, в Карелии, Тыве и в Забайкальском крае, добавляется в нем.