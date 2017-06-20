МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил первый иск о программе реновации, в котором оспаривалась процедура голосования за включение или исключение жилого дома из программы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-служба суда Ульяна Солопова.

"В суде рассмотрено административное исковое заявление Александра Пархоменко к правительству Москвы, мэру Москвы, в котором истец просил признать полностью недействующим постановление правительства Москвы от 2 мая 2017 года №245-ПП "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве"", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, истец, в частности, оспаривал полномочия столичных властей на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также форму выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы реновации. Заявитель указывал, что оспариваемое постановление не соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу, а именно: международным актам, Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, Жилищному кодексу РФ, Земельному кодексу РФ.

"По итогам рассмотрения данного административного судьей Московского городского суда было вынесено решение, которым в удовлетворении исковых требований заявителя было отказано. В заседании были оглашены вводная и резолютивная части решения, полный текст решения будет изготовлен в установленный срок", — сказала Солопова.

В производстве судей Московского городского суда находятся еще четыре аналогичных административных исковых заявления, рассмотрение двух назначено на 28 июня и 3 июля, ещё два заявления к рассмотрению пока не назначены. Кроме того, один из исков, также касающийся программы реновации, оставлен судом без движения до конца месяца — до этого времени истец должна устранить допущенные недостатки.

Голосование по вопросу включения в программу реновации, завершившееся 15 июня, проводилось на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования)".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.