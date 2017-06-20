МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект переноса выходных дней в 2018 году: чиновники, в частности, предлагают увеличить число выходных в марте и мае за счет двух дней, выпадающих на январские каникулы.
Чиновники также предлагают перенести выходные с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (все три дня выпадают на субботу) на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря (понедельники).
Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут отдыхать:
- 30 декабря 2017-8 января 2018 года,
- 23-25 февраля,
- 8-11 марта,
- 29 апреля-2 мая,
- 9 мая,
- 10-12 июня,
- 3-5 ноября.
По мнению чиновников, изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для жителей страны.