Кузнецова после ЧП на Ладоге напомнила о важности организации досуга детей

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость уделять особенное внимание организации досуга детей, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей, уделили особенное внимание организации досуга детей, необходимо интересоваться тем, куда они планируют отправиться, и позаботиться об элементарных правилах безопасности", — сказала Кузнецова РИА Новости.
Омбудсмен подчеркнула, что особенно актуальна эта тема в летний период, когда у детей появляется больше свободного времени. "Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещание с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных, Следственного комитета, МВД", — сказала она.
Почти год назад, 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.