Кузнецова после ЧП на Ладоге напомнила о важности организации досуга детей

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (12)

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость уделять особенное внимание организации досуга детей, заявила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник, судьба троих из них неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются.

"Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей, уделили особенное внимание организации досуга детей, необходимо интересоваться тем, куда они планируют отправиться, и позаботиться об элементарных правилах безопасности", — сказала Кузнецова РИА Новости.

© Фото : ГУ МЧС по Республике Карелия Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017 © Фото : ГУ МЧС по Республике Карелия Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Омбудсмен подчеркнула, что особенно актуальна эта тема в летний период, когда у детей появляется больше свободного времени. "Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещание с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных, Следственного комитета, МВД", — сказала она.

Кузнецова также отметила, что сейчас к поиску пропавших детей привлечены "все силы и средства Государственной инспекции по маломерным судам, поисково-спасательной службы, к работе подключились волонтёры, а на месте помощь родителям пропавших детей оказывает уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Оксана Старшова".

Почти год назад, 18 июня 2016 года, дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей 2002-2004 годов рождения.