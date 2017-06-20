Устроившие голодовку работники на Ямале получили зарплату

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн — РИА Новости. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия "РСК-Логистик" в Ямало-Ненецком автономном округе, начавшими в марте голодовку, погашена полностью, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее ведомство объявило о проверке предприятия в ямальском поселке Сабетта, 25 работников которого в середине весны объявили голодовку из-за долгов по зарплате. По информации ряда СМИ, задолженность приближалась к 4 миллионам рублей.

В общей сложности в "РСК-Логистик" на территории региона трудятся почти 400 человек, и в следственном управлении заявили, что долги имеются перед всеми сотрудниками. "Голодающим зарплату выплатили полностью. Остальным — частично. Ждем подтверждающие документы сегодня", — рассказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что инцидентом занимаются также региональная прокуратура и окружное управление МВД.