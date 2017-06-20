СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик предлагает начальнику ГИБДД РФ Михаилу Черникову провести в Крыму дорожный эксперимент, разрешив пересекать сплошную линию на дороге, если на ней возникли непреодолимые препятствия.
По его словам, каждый водитель хотя бы раз попадал в ситуацию, когда попутная сторона проезжей части трассы по тем или иным причинам оказывалась заблокирована. Причиной блокировки может послужить как неожиданно возникшее дорожно-транспортное происшествие, так и состояние дорожного полотна.
По его словам, законодательство "оторвано от реальности".
"Ежедневно сотни автолюбителей оказываются перед выбором: или нарушить закон, объезжая препятствия (ДТП, упавшее дерево, дефект проезжей части), или ждать, пока препятствие будет устранено", — сказал Белик.
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