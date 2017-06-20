Роспотребнадзор продлил работу горячей линии по детскому отдыху

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Работа горячей линии по вопросам детского отдыха, организованной Роспотребнадзором в преддверии Всемирного дня защиты детей и старта летней оздоровительной кампании, продлевается до конца лета, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в ведомстве, в каждом регионе РФ с 22 мая по 5 июня специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам России и в консультационных центрах и пунктах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии консультировали граждан по вопросам покупки детских товаров, обуви, игрушек и одежды, а также рассказывали, на что обратить внимание в детском лагере, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха.

"В рамках проведения Всероссийской горячей линии поступило 8,9 тысячи обращений за консультациями, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По всем обращениям даны разъяснения, оказано содействие в составлении претензионных заявлений… Роспотребнадзор обращает внимание на то, что работа горячей линии по детскому отдыху продлена, и получить консультацию можно в течение всего летнего сезона", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основные вопросы потребителей касались требований к документам, подтверждающим качество и безопасность товаров; условиям возврата или обмена одежды, обуви, игрушек для детей, в том числе приобретенных дистанционным способом; законодательства о защите прав потребителей, в том числе о требованиях технических регламентов.

Сообщается, что по фактам выявленных экспертами Роспотребнадзора нарушений составлено 35 протоколов об административном правонарушении, общая сумма наложенных штрафов составила более 388 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты Роспотребнадзора проводили консультации по организации питания в летних оздоровительных лагерях; наличию сведений о прививках для детей, отъезжающих в оздоровительные лагеря; требованиях по оказанию услуг при организации детского отдыха; проведению обработки территорий загородных стационарных лагерей.