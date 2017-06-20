Парки Москвы благоустроят в течение лета

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В ближайшее время в нескольких столичных парках начнутся работы по комплексному благоустройству и озеленению, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Этим летом преобразятся зона отдыха "Терлецкая дубрава", усадьба Грачевка, Братеевская пойма, площадь Юности в Зеленограде, а также новые парки на территории бывшего завода ЗИЛ и возле проспекта 60-летия Октября.

Всего в этом году планируется благоустроить 86 зеленых территорий, в том числе 50 парков по месту жительства. В них обустроят спортивные и детские площадки, а также сцены для выступлений и зоны тихого отдыха. В ходе работ будет высажено почти 18,5 тысячи деревьев и 216 тысяч кустарников, создано свыше 74 тысяч цветников, обновлен газон, сделаны тропинки и освещение.