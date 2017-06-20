Минздрав рассказал о вкладе медицины в улучшение российской демографии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Система здравоохранения в России вносит вклад в улучшение демографической ситуации в стране, в том числе, за счет снижения смертности, профилактики абортов и увеличения доступности ЭКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Владимир Путин в понедельник провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике. По словам президента РФ, политика в сфере демографии должна быть активной, для чего надо предусмотреть необходимые ресурсы. Путин также предложил решить проблему с нехваткой мест в яслях аналогично реализованной программе строительства детсадов и поручил правительству предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.

"Здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет снижения смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику абортов и повышения доступности экстракорпорального оплодотворения", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, за последние пять лет в два раза снизилась в стране материнская смертность, более чем на 40%- младенческая смертность. Только за первые четыре месяца текущего года она снизилась до 5,2 на тысячу родившихся живыми. Благодаря развитию при женских консультациях и родильных домах 1,5 тысяч кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, только за 2016 год число абортов снизилось на 8% (или на 58 тысяч случаев), а за 5 лет – на 25%, то есть на 250 тысяч случаев.

В 2016 году было проведено 47,5 тысяч бесплатных для населения циклов ЭКО, его эффективность превысила 31% в среднем по стране, а в лучших клиниках – более 40%. На текущий год запланировано увеличение объема ЭКО до 62 тысяч бесплатных операций.

Немалый вклад в снижение смертности вносит также существенно сократившееся благодаря продуманной государственной политике потребление алкоголя и табака, заявили также в Минздраве.