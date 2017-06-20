Милонов просит Минобрнауки создать детские профилированные летние лагеря

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил официальное обращение в Минобрнауки РФ с предложением создать специализированные детские летние лагеря, в которых школьники смогут получить начальную профориентацию и научиться азам важных социальных профессий — например, учителя, спасателя или военного.

"Из числа существующих детских лагерей имеет смысл выделить 20-25% процентов лагерей и создать на их базе профилированные учреждения детского отдыха. Часть лагерей отдать под шефство министерству обороны, где старшеклассники могли бы пройти облегченные месячные военные сборы, научиться тактике, ориентированию, получить знания о военном деле. Для тех, кто хотел бы в будущем стать спасателем или пожарным, имеет смысл провести время в летних лагерях при МЧС, где детей смогли бы обучить необходимым навыкам", — говорится в обращении депутата, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению парламентария, профилированные лагеря должны охватить самые важные социальные сферы — образование, медицину, строительство, инженерное дело.

"Те, кто мечтает поступать в медицинский ВУЗ, были бы счастливы провести месяц-другой в обучающем медицинском лагере, где профессиональные медики посвятили бы ребят в основы профессии. А те, кто планирует в будущем стать инженером или механиком, обрадуются летней смене при автозаводе или ином промышленном предприятии типа "Уралвагонзавода", — считает Милонов.

Он уверен, что подобный подход поможет подрастающему поколению в выборе своего трудового жизненного пути, а также сыграет важную экономическую роль — решит проблему нехватки молодых профессиональных кадров в важных социальных отраслях.