Жалоба онкобольной больше всего запомнилась зрителям "прямой линии" Путина

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Больше всего из "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным россиянам запомнилась жалоба девушки с онкологическим заболеванием на ненадлежащее оказание медпомощи, также граждане обратили внимание на вопрос о выплатах пострадавшим после паводка на Ставрополье и вопросы о здравоохранении и ветхом жилье, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Наиболее запомнившимися темами "прямой линии" стали жалоба девушки из Апатит о ненадлежащем медицинском обслуживании (об этом сказали 23%), вопрос о выплатах после бедствия в Ставропольском крае (16%), вопросы по здравоохранению (11%), ветхому жилью (11%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Дарья Старикова из Апатит, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. В понедельник самолет МЧС доставил девушку на лечение в Москву.

Компания "Медиалогия" на основе анализа публикаций в российских СМИ подготовила медиарейтинг событий, обсуждаемых в СМИ с минувшего четверга в контексте "прямой линии с Владимиром Путиным". Было зафиксировано более 29 тысяч таких сообщений, а самой обсуждаемой темой в СМИ, по данным "Медиалогии", оказалась проверка, начатая прокуратурой Ставропольского края по факту обращения на "прямую линию" пострадавшей от паводка в селе Краснокумском.

В ответ на жалобу жительницы села Краснокумское Путин поручил генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть средств поступила вечером 15 июня. В понедельник пресс-служба губернатора региона сообщила, что власти перечислили пострадавшим от майского паводка на Ставрополье 473 миллиона рублей.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-18 июня среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. "Медиалогия" проводила мониторинг и анализ публикаций за период с 15 по 19 июня по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,2 тысячи источников.