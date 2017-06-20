Жалоба онкобольной больше всего запомнилась зрителям "прямой линии" Путина

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Больше всего из "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным россиянам запомнилась жалоба девушки с онкологическим заболеванием на ненадлежащее оказание медпомощи, также граждане обратили внимание на вопрос о выплатах пострадавшим после паводка на Ставрополье и вопросы о здравоохранении и ветхом жилье, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
7.4%Да, решил(а) впервые попробовать
4.5%Конечно, причем не в первый раз
71.6%Не захотел(а) отправлять
16.5%Не знал(а), куда их слать
Дарья Старикова из Апатит, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске. В понедельник самолет МЧС доставил девушку на лечение в Москву.
В ответ на жалобу жительницы села Краснокумское Путин поручил генеральной прокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Позже власти края сообщили, что первая часть средств поступила вечером 15 июня. В понедельник пресс-служба губернатора региона сообщила, что власти перечислили пострадавшим от майского паводка на Ставрополье 473 миллиона рублей.