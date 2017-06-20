С содержанием "прямой линии" с Путиным знакомы 66% россиян, выяснил ВЦИОМ
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пятнадцатая "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным вызвала рекордный за прошедшее десятилетие интерес россиян, каждый десятый посмотрел всю трансляцию целиком в прямом эфире, а в целом с содержанием нынешней "прямой линии" уже знакомы 66% граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-18 июня 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
"Прямая линия с Владимиром Путиным-2017" привлекла внимание максимального за последние 10 лет числа россиян – 66%, в том числе в прямом эфире от начала до конца за ответами президента на вопросы граждан следили 11% россиян", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Вместе с тем, целиком трансляцию в прямом эфире посмотрели в этом году меньше людей, чем в последние несколько лет (по 15% в 2015 и 2016 годах, 14% в 2014 году). Как показал опрос, еще около трети (31%) в этом году видели отдельные фрагменты онлайн-трансляции, а четверть россиян (24%) узнали о содержании диалога из новостных выпусков в газетах и интернете; это вдвое больше, чем в 2016 году (тогда число узнавших о содержании "прямой линии" из новостей составило 12%).
При этом на четверть в сравнении с прошлым годом уменьшилась доля тех, кто вообще не следил за ежегодным общением Путина с россиянами (с 44% в 2016 году до 33% в нынешнем).
Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом состоялась 15 июня. Общение в прямом эфире длилось 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов. В ходе прямой линии Путин в числе прочего заявил, что главными задачами в следующем президентском цикле являются обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты. Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала и к вопросу об индексации зарплат бюджетникам (с 1 января 2018 года).
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.