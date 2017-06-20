С содержанием "прямой линии" с Путиным знакомы 66% россиян, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Пятнадцатая "прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным вызвала рекордный за прошедшее десятилетие интерес россиян, каждый десятый посмотрел всю трансляцию целиком в прямом эфире, а в целом с содержанием нынешней "прямой линии" уже знакомы 66% граждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16-18 июня 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

"Прямая линия с Владимиром Путиным-2017" привлекла внимание максимального за последние 10 лет числа россиян – 66%, в том числе в прямом эфире от начала до конца за ответами президента на вопросы граждан следили 11% россиян", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Вместе с тем, целиком трансляцию в прямом эфире посмотрели в этом году меньше людей, чем в последние несколько лет (по 15% в 2015 и 2016 годах, 14% в 2014 году). Как показал опрос, еще около трети (31%) в этом году видели отдельные фрагменты онлайн-трансляции, а четверть россиян (24%) узнали о содержании диалога из новостных выпусков в газетах и интернете; это вдвое больше, чем в 2016 году (тогда число узнавших о содержании "прямой линии" из новостей составило 12%).

При этом на четверть в сравнении с прошлым годом уменьшилась доля тех, кто вообще не следил за ежегодным общением Путина с россиянами (с 44% в 2016 году до 33% в нынешнем).

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом состоялась 15 июня. Общение в прямом эфире длилось 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов. В ходе прямой линии Путин в числе прочего заявил, что главными задачами в следующем президентском цикле являются обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты. Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала и к вопросу об индексации зарплат бюджетникам (с 1 января 2018 года).