Помощь детям и новая роль акцизов: эксперты о совершенствовании соцпособий

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что для решения демографических проблем в России предлагается более эффективная настройка и усовершенствование системы социальных пособий для семей с детьми. Эксперты в области демографии рассказали РИА Новости, какие пособия нуждаются в усовершенствовании, а также о том, как в условиях кризиса найти дополнительные средства на поддержку семей.

Глава государства в понедельник провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике. По словам президента, политика в сфере демографии должна быть активной, для чего надо предусмотреть необходимые ресурсы. Путин также предложил решить проблему с нехваткой мест в яслях аналогично реализованной программе строительства детсадов и поручил правительству предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми.

Помочь младенцам и подросткам

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что следует, прежде всего, пересмотреть пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

"Сейчас его размер определяется 40% от предыдущей заработной платы одного из родителей. Также можно проработать размер пособия по факту рождения ребенка. Надо обратить внимание на то, чтобы это были весомые пособия, сопоставимые с прожиточным минимумом для ребенка", — считает эксперт.

При этом, по его словам, пособия должны быть дифференцированы таким образом, чтобы стимулировать рождение третьих детей в семьях.

"Как-то надо попытаться сделать так, чтобы это были рождения третьих детей именно в семье, чтобы ребенок проходил бы необходимую социализацию", — сказал Щербаков.

Член комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова считает, что необходимо пересматривать пособия на детей от полутора до трех лет.

"До трех лет необходима поддержка семье, так как не хватает мест в яслях, и у одного из родителей нет возможности выйти на работу", — пояснила она.

Директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко считает, что корректировать нужно, прежде всего, сроки предоставления пособий, в частности, поддерживать семьи с детьми до 16 лет.

"Я хочу отметить, как эффективна система пособий, прежде всего на поддержку семей при рождении третьего ребенка в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, которая реализуется с 2013 года. Благодаря этой мере рождаемость третьих детей выросла на 10-20% в разных регионах. Эта мера очень эффективная, но, к сожалению, она действует только до достижения трех лет, а все исследования показывают, что дети нуждаются даже еще в большей поддержке в более старшем возрасте — вплоть до 16 лет", — заявил эксперт.

По его словам, все демографически успешные страны, как правило, имеют пособия, которые компенсируют расходы семей на воспитание детей, таким образом, выравнивая доходы не имеющих детей семей с имеющими.

Рыбальченко поддерживает озвученную президентом в ходе "прямой линии" идею об использовании средств части материнского капитала на выплату пособий на ребенка для тех семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

"Здесь в первую очередь надо обратить внимание на семьи, у которых дети в возрасте до трех лет. В то же время, если у нас позволяет ситуация, провести пилотные эксперименты по выплате пособий из средств регионального материнского капитала и посмотреть, насколько это эффективно снижает и бедность, и в то же время улучшает качество жизни семей, и способствует улучшению демографической ситуации", — предлагает эксперт.

"Окрашенные" налоги — детям

По мнению Рыбальченко, дополнительные средства на пособия можно получить за счет акцизов на алкоголь и табак.

"Несколько лет назад мы предлагали создать фонд "Будущее поколение", из которого можно было бы финансировать пособия на ребенка. Как мог бы наполняться этот фонд? Он мог бы наполняться за счет дополнительных акцизов на табак и алкоголь. Если мы повышаем акцизы на табак и алкоголь, они могли бы поступать именно в этот фонд и таким образом расходоваться на пособия", — сказал эксперт.

По его словам, в мире есть примеры такого использования "окрашенных" налогов, например, в Финляндии часть акцизов или налогов на игорный бизнес поступает в специализированный детский фонд, затем расходуется на программы для детей.

"Или, например, во Франции в национальную кассу семейных пособий поступают частично средства от акцизов на табак. Я думаю, если бы мы наши обычные инструменты бюджетной политики дополнили этими инструментами — окрашенными налогами — то мы получили бы дополнительные средства для финансирования семейной детской политики", — заявил Рыбальченко.

Собеседник агентства отметил, что помочь семьям можно было бы и за счет изменения налоговой системы.

"В некоторых странах мира существует очень хороший опыт по семейному налогообложению, когда вводятся определенные коэффициенты, и семья с большим числом детей платит меньше налогов, чем семья, в которой меньшее количество детей. Вот эта система фактически тоже работает аналогично политике, связанной с пособиями", — пояснил Рыбальченко.

Тополева-Солдунова также считает, что дополнительные деньги трудно будет найти в бюджете, поэтому повышение пособий могло бы произойти за счет их перераспределения.

"Нужно поддержать те семьи, у которых низкий доход, у которых есть дети от полутора до трех лет и, конечно, многодетных", — считает эксперт.

При этом, по мнению собеседницы агентства, должны сохраняться меры, не связанные с доходом семьи, как, например материнский капитал.

"Но должны быть и дополнительные меры, которые могли бы зависеть от доходов, в том числе меры поддержки для многодетных семей могут быть зависимыми от доходов. У нас есть как очень бедные многодетные семьи, так и вполне состоятельные. Мы знаем, что у обеспеченных людей сейчас есть такая в хорошем смысле мода иметь много детей. Вопрос, нуждаются ли они в каких-то социальных пособиях? Я сомневаюсь", — заявила Тополева-Солдунова.

Социальное жилье и частные ясли

Тополева-Солдунова считает, что одной из мер по решению жилищных проблем семей могли бы стать помощь с погашением ипотечных долгов.

"Прежде всего, я бы говорила про многодетные семьи, потому что я знаю множество случаев. Особенно тяжелыми бывают ситуации в Москве, когда семьи, которые не имеют прописки, испытывают трудности с жильем", — сказала эксперт.

Она также считает, что хорошей мерой было бы жилье социального найма.

"Это государственное жилье, которое предоставляется в данном случае нуждающимся семьям за какую-то минимальную арендную плату. Это бы решило проблему, особенно в столичных городах", — считает Тополева-Солдунова.

Комментируя слова президента о необходимости решения проблем с яслями, эксперт сделала акцент на развитии государственно-частного партнерства в этой сфере.

"Нужно создавать различные воспитательные группы, семейные ясли, когда объединяется несколько семей, сертифицированные няни — есть масса разных вариантов, форм присмотра и ухода за детьми", — сказала Тополева-Солдунова.

Аналогичного мнения придерживается и Рыбальченко.

"Мы должны понимать, что у нас не всегда находятся ресурсы на эти цели, особенно с учетом того, что у нас есть и другие задачи в социальной сфере, такие, как создание мест в школах. Я предложил бы развивать ясли в негосударственном секторе", — сказал эксперт.

Он отметил, что в этом секторе уже происходит подъем, но не все родители способны оплачивать такие услуги.

"Здесь должна работать система социальной защиты, для тех родителей, которые не могут оплачивать услуги частных яслей, для них должна работать система пособий. Для государства выгодно развивать негосударственный сектор, таким образом поддерживать частную инициативу, и не вкладывать в тоже время существенные бюджетные средства в стройку и в инфраструктуру", — считает эксперт.