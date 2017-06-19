Московская полиция закупает орловских скакунов на два миллиона рублей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Московский главк МВД объявил тендер на поставку десяти лошадей, соответствующая заявка размещена на портале госзкупок.

Указывается, что первому оперативному полку полиции нужны скакуны орловской породы для охраны общественного порядка в парках столицы, а также на массовых и зрелищных мероприятиях.

Поставить лошадей нужно в течение месяца. Поставщика планируется определить в начале июля с помощью аукциона. Максимальная цена контракта составляет 2 миллиона рублей.

В 2016 году главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения столичного управления МВД закупил для оперативного полка полиции два солярия для лошадей. Солярии необходимы скакунам для выработки витамина D.