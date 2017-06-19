Астраханского чиновника, не указавшего в декларации иномарку, уволили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Заместитель начальника управления Росимущества в Астраханской области уволен за сокрытие информации об иномарке в декларации о доходах, сообщают в региональной прокуратуре.

"Прокуратура Астраханской области провела проверку соблюдения государственными гражданскими служащими территориального управления Росимущества в Астраханской области запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Установлено, что заместитель руководителя управления Наур Гаджаев не исполнил предусмотренную ст. 8.1 закона "О противодействии коррупции", ст. 3 закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" обязанность по представлению сведений о своих расходах", — пояснили в ведомстве.

Добавляют, что Гаджаев в представленных сведениях о доходах и расходах скрыл информацию о покупке машины "Toyota Land Cruiser 200". По информации прокуратуры, стоимость автомобиля превысила общий доход Гаджаева за три последних года. Источники получения средств, за счет которых была куплена машина, указаны в декларации также не были.

"По результатам рассмотрения представления прокуратуры проведена служебная проверка и процедура контроля за расходами Гаджаева. По результатам заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Астраханской области Гаджаев освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия", — подчеркнули в прокуратуре.