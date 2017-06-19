Пассажиры столкнувшихся в Москве поездов имеют право на выплаты

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пассажиры поезда "Стриж", столкнувшегося с электричкой на Курском вокзале Москвы, имеют право на получение страховых выплат в размере до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщил журналистам президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

В районе Курского вокзала Москвы в понедельник на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино – Щербинка. В результате столкновения за медпомощью обратились три человека, два вагона сошли с рельсов. Оба поезда получили серьезные повреждения.

По данным автоматизированной системы АИС НССО, перевозчик, которому принадлежит поезд, заключил договор страхования с компанией "Согаз". Ответственность по электричке, с которой произошло столкновение, застрахована в компании "АльфаСтрахование".

Как пояснил Юргенс, для получения страхового возмещения пострадавшие должны обратиться к страховщику со стандартным комплектом документов: заявление, документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и медицинское заключение с описанием полученных травм и степени их тяжести.

"Для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утверждённой правительством РФ. Размер выплаты зависит от характера и степени тяжести травмы. Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 2 тысяч рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы", — сказал Юргенс. При этом, как уточнил президент НССО, за несколько травм выплаты суммируются.

Как сообщила пресс-служба "Согаза", в случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причиненного ущерба, но не более 23 тысяч рублей.