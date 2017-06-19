Жаров: Роскомнадзор готов реализовать запрет программ для обхода блокировок

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскомнадзор технически в состоянии реализовать требования законопроекта, который запрещает использовать программы для обхода блокировок сайтов, следует из слов главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в начале июня. Документ предлагает возложить на операторов поисковых систем обязанность прекращать выдачу в России ссылок на заблокированные в стране информационные ресурсы. За неисполнение предлагается установить штраф в 5 тысяч рублей для граждан, в 50 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч для юрлиц.

Жаров отметил, что ведомство поддерживает законопроект. "Роскомнадзор, безусловно, данную дыру в законодательстве, которая возникла в результате развития сети (интернета — ред.), полностью поддерживает. С другой стороны, все предыдущие законы, которые принимались ГД в области интернета, их реализация зависит от правоприменения", — сказал он, выступая на расширенном заседании думского комитета по информполитике.

"Посмотрим на финальную конфигурацию законопроекта", — сказал Жаров, отвечая на вопрос, в состоянии ли Роскомнадзор технически обеспечить реализацию закона в случае его принятия.

"То, что мы видим сейчас,… получив такие полномочия, мы разошлем всем провайдерам запросы с предоставлением нам информации об анонимайзерах. Получив их адреса, разошлем им приглашения на включение в реестр… Реализация на первом этапе для нас понятна", — добавил он.

По его мнению, реализация законопроекта не потребует значительных финансовых вложений.