Минэнерго отказалось от идеи уголовного наказания за кражу электроэнергии

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минэнерго РФ отказалось от идеи уголовного наказания за самовольное подключение к электросетям, однако сумму штрафа за это правонарушение предлагается серьезно увеличить, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Мы подготовили проект закона, который вводил уголовную ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям. Но от этой идеи отказались, сочтя ее слишком суровой. Решили предложить ужесточить административную ответственность, увеличив сумму штрафа", — сказал Кравченко.

Минэнерго в феврале этого года представило в правительство РФ законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, не повлекшее причинение ущерба на сумму более 250 тысяч рублей.

По словам Кравченко, сумму штрафа в проекте закона предлагается увеличить как для физических, так и для юридических лиц. "Увеличение штрафов предлагается в разы, (они составят — ред.) десятки, сотни тысяч рублей", — пояснил замминистра.