ОНФ заявляет о росте просроченной задолженности россиян по кредитам

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что просроченная задолженность россиян стала расти быстрее; самые высокие показатели закредитованности домохозяйств показывают Республика Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщила пресс-служба ОНФ в понедельник.

"Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили Кредитную карту России по состоянию на I квартал 2017 года. Данные показали, что рост просроченной задолженности опережает рост кредитного портфеля в целом. За I квартал 2017 года объем общей задолженности физических лиц в банках вырос на 0,6% относительно данных на начало года и составил 10 трлн 838 млрд рублей. Объем просроченной задолженности составил 879,4 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем в начале года", — говорится в сообщении.

В организации уточнили, что максимальный показатель закредитованности домохозяйств сохраняется в Республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Из полученных данных эксперты сделали вывод, что темп роста "просрочки" в четыре раза опередил прирост совокупного кредитного портфеля, что указывает на ухудшение финансового положения заемщиков — "людям все труднее расплачиваться по взятым на себя обязательствам".

По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова, темпы роста просроченной задолженности нельзя назвать пугающими, однако "очевиден негативный тренд".

"Конечно, это — следствие снижения доходов граждан. На этом фоне оживление рынка потребительского кредитования вызывает определенное беспокойство и актуальность внедрения механизмов ответственного кредитования растет день ото дня", — цитирует пресс-служба движения слова Климова.

Кредитную карту России за I квартал 2017 года с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта "За права заемщиков".