ОНФ заявляет о росте просроченной задолженности россиян по кредитам

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что просроченная задолженность россиян стала расти быстрее; самые высокие показатели закредитованности домохозяйств показывают Республика Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская, Тюменская, Новосибирская области и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщила пресс-служба ОНФ в понедельник.
"Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обновили Кредитную карту России по состоянию на I квартал 2017 года. Данные показали, что рост просроченной задолженности опережает рост кредитного портфеля в целом. За I квартал 2017 года объем общей задолженности физических лиц в банках вырос на 0,6% относительно данных на начало года и составил 10 трлн 838 млрд рублей. Объем просроченной задолженности составил 879,4 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем в начале года", — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что максимальный показатель закредитованности домохозяйств сохраняется в Республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова, темпы роста просроченной задолженности нельзя назвать пугающими, однако "очевиден негативный тренд".
"Конечно, это — следствие снижения доходов граждан. На этом фоне оживление рынка потребительского кредитования вызывает определенное беспокойство и актуальность внедрения механизмов ответственного кредитования растет день ото дня", — цитирует пресс-служба движения слова Климова.
Кредитную карту России за I квартал 2017 года с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта "За права заемщиков".