Дмитрий Киселев опроверг сообщения СМИ об уходе из ВГТРК

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Телеведущий, заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев опроверг РИА Новости появившиеся в СМИ сообщения о его возможном уходе из ВГТРК.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источники сообщило, что Киселев осенью якобы может покинуть пост заместителя руководителя ВГТРК "по личным обстоятельствам".

"С такими рейтингами не уходят", — сказал Киселев, который также является генеральным директором МИА "Россия сегодня".

Согласно данным исследования Mediascope, программа "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, выходящая на телеканале "Россия 1", лидирует по объему российской аудитории старше 18 лет со средним рейтингом 5,9%, опережая воскресное "Время" на Первом канале и "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.