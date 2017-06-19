Технический сбой в работе сервиса "Яндекс.Такси" полностью устранен

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Работа сервиса "Яндекс.Такси" полностью восстановлена посла нескольких часов сбоя в ряде регионов, сообщил РИА Новости директор по маркетингу компании Даниил Шулейко.

Ранее в компании пояснили технический сбой, из-за которого в ряде регионов не удавалось вызвать такси, перебоями в работе одного из data-центров в воскресенье.

"Сегодня в течение нескольких часов из-за технического сбоя пользователи в ряде регионов испытывали трудности с заказом машины. Сейчас проблема устранена. Всем пользователям, которые во время сбоя не могли вызвать такси, мы пришлём скидку push-уведомлением", — сказал он.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает в 46 городах Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России и Украины. В общей сложности к онлайн-такси подключены более 70 тысяч автомобилей из 1000 таксопарков и диспетчерских.