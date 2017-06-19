МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Роскомнадзор уведомил более 100 сайтов, распространяющих нелегальные копии документального фильма "Интервью с Путиным" режиссера Оливера Стоуна, о нарушении авторских прав, сообщает ведомство в понедельник.

"Московским городским судом были приняты предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав Первого канала в отношении документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав. В настоящий момент администрация 81 интернет-ресурса самостоятельно по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к противоправной информации", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе на телеканале Showtime начался показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна – фильм, основанный на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Путин рассказал Стоуну о родителях, семье и личных воспоминаниях, поделился взглядами на российско-американские отношения, высказался на тему борьбы с терроризмом, о взаимодействии с НАТО и "адекватном ответе" альянсу.

Речь также шла об отношении Путина к распаду СССР, развитии демократии в РФ, ситуации на Украине, присоединении Крыма к России, и о том, как Россия будет действовать в Сирии. В последней серии Путин и Стоун дискутировали о подозрениях во вмешательстве России в президентские выборы в США, ожиданиях от Дональда Трампа, а также о планах российского президента на будущее. В понедельник на Первом канале состоится российская премьера фильма. Российские зрители увидят его с 19 по 22 июня.