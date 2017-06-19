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Общество

Россия и Китай разделили гран-при фестиваля имени Тарковского "Зеркало"

17:0319.06.2017
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкГубернатор Ивановской области Павел Коньков на церемонии открытия ХI кинофестиваля имени А. Тарковского ЗеркалоГубернатор Ивановской области Павел Коньков на церемонии открытия ХI кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 19 июн — РИА-Новости, Карина Ивашко. Международный фестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", который уже в 11-й раз прошел в Ивановской области, завершился победой сразу двух картин — российской ("Теснота") и китайской ("Я не мадам Бовари"). 

Более ста фильмов за пять фестивальных дней показали зрителям Иванова и Ивановской области. В общей сложности, 12 программ игрового, документального и анимационного кино, видеоарт, ретроспективы и специальные события, которые, помимо Иванова, прошли в Плёсе, Юрьевце, Шуе и Кинешме.

Отцы и дети

Для основного конкурса программный директор киносмотра Андрей Плахов отобрал десять — с широким географическим охватом: Хорватия, Болгария, Германия, Израиль, Франция, Южная Корея, Индия, Сенегал и Россия. И всё это ленты, так или иначе затрагивающие проблемы молодежи в сложном и агрессивном мире.

Андрей Тарковский на съемках фильма Зеркало. 1972
© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна
"Тарковский — недостижимый идеал": молодые режиссеры о творчестве мэтра
В жюри основного конкурса этого года вошли актриса Елена Коренева, режиссер из Казахстана Жанна Исабаева, израильская актриса Хадас Ярон и венгерский режиссер Янош Сас, а возглавил его мексиканский режиссер и сценарист, уже завоевавший себе громкое имя в мировом кино, лауреат Берлинаре и Каннского кинофестиваля, Амат Эскаланте.

"Мы благодарны фестивалю за отличную программу. Было очень интересно, что в ней соединились картины как уже признанных мастеров, так и дебютантов. Но мы не смотрели на их возраст, не учитывали былых заслуг, а опирались исключительно на кино. Те фильмы, что мы увидели, дали нам пищу для очень интересных дискуссий и размышлений", — прокомментировал Эскаланте подборку конкурсных картин и работу жюри.

Молодо, но не зелено…

Упоминание возраста прозвучало не напрасно: российский фильм "Теснота", разделивший гран-при с китайской картиной, снял 26-летний режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов.  В его картине о еврейской семье, проживающей на Северном Кавказе, вечная тема "отцов и детей" звучит наиболее остро, поскольку конфликт порожден межэтническим неприятием и агрессией, что показано много шире отдельно взятой истории. Неслучайно председатель жюри конкурса обосновал награду формулировкой "за остроту, смелость и глубину раскрытия темы, за социальную ответственность и гражданский поступок".

Кинорежиссёр Тарковский. Архивное фото
© РИА Новости
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Бурляев о Тарковском: он жил в двух измерениях
Сам режиссер, к слову, ученик классика мирового авторского кино Александра Сокурова, подчеркнул, что сюжет его фильма основан на реальных событиях.

"Это очень сильная работа сама по себе, а уж для дебюта и такого молодого автора тем более. Очень яркое и злободневное высказывание. Сильная драма с хорошими актерскими работами и потрясающей игрой исполнительницы главной роли. Конечно, интерес вызывает тот факт, что это работа ученика Сокурова, но, по моему мнению, тут налицо индивидуальность и свой особый стиль. Собственно, сильный учитель хорош именно тем, что помогает ученику раскрыть себя, свою личность, быть смелым в творчестве и поиске своего пути в профессии", — сказала РИА Новости член жюри, актриса Елена Коренева.

Добавим, гран-при не единственная награда фильма "Теснота" на фестивале "Зеркало": он также удостоен премии молодых кинокритиков "Голос" и получил важный для любого режиссера приз зрительских симпатий.

История маленького человека

Пленка
© Flickr / eelke dekker
Фильм "Я не мадам Бовари" выиграл главный приз в Сан-Себастьяне
Благодаря изящному решению жюри победителем признана и китайская кинолента Фэна Сяогана "Я не мадам Бовари". Это "история маленького человека" — молодой женщины, которая пытается оспорить в суде фиктивный брак, неожиданно для нее ставший настоящим. Никто и не предполагал, что на целое десятилетие обманутая женщина превратится в кошмар для всего эшелона власти своей провинции. Фильм потрясает тем, что политическая сатира, которую зритель воспринимает как комедию, в финале оборачивается глубокой драмой женщины, потерявшей не рожденного ребенка.

Чуткий и тонкий зритель

Хорватская картина Игоря Бежиновича "Короткая экскурсия" — о стихийном походе в поисках заброшенного монастыря, превратившемся в аллегорическое путешествие в неизведанное, — отмечена призом за лучшую режиссуру.

"Такого обсуждения с публикой в моей жизни не было никогда. Зрители задавали такие глубокие вопросы и находили в моей картине такие пласты, которые и для меня в чем-то стали открытием. Они проводили весьма лестные для меня параллели с работами выдающихся мастеров российского и мирового кинематографа, подмечали самые тонкие детали… Это что-то потрясающее!", — признался Игорь Бежинович.

Андрей Тарковский-младший
© РИА Новости / Сергей Старцев
Андрей Тарковский-младший: фильмы отца надо смотреть глазами ребенка
И он не единственный, кто приятно удивлен и в определенном смысле шокирован подготовленностью, образованностью и вместе с тем открытостью и искренностью ивановских зрителей. Впрочем, для них обсуждение картин с создателями фильмов давно стало важной частью фестиваля "Зеркало".

По словам губернатора Ивановской области Павла Конькова, ивановцы гордятся тем, что фестиваль имени Андрея Тарковского — мастера авторского кино, почитаемого во всем мире, проходит на их земле. Они ждут этой ежегодной встречи с талантливыми авторами и их фильмами, ждут новых интеллектуальных потрясений и пищи для размышлений.

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