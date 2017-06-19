Путин поручил предложить допмеры обеспечения жильем семей с детьми

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Правительство должно предложить дополнительные меры по обеспечению жильем семей с детьми, также необходимо решить проблему с местами в яслях и продолжать работу по снижению смертности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в понедельник провел совещание по экономическим вопросам, посвященное демографической политике.

"Согласен с тем, что нужно решать проблему обеспечения детей до трех лет местами в яслях, так же, как это мы делали с детскими садами", — сказал Путин.

Он также отметил, что "нужно предложить дополнительные меры обеспечения жильем семей с детьми".

"И конечно, наряду с поддержкой рождаемости нужно продолжать последовательную, комплексную работу по снижению смертности", — добавил президент.