Московские врачи получат гранты за патронаж лежачих больных

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Постановление о материальном поощрении врачей и среднего медперсонала, оказывающих плановую первичную медико-санитарную помощь на дому пожилым пациентам, было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"Продолжительность жизни в Москве с каждым годом возрастает, в связи с чем и количество пожилых людей также увеличивается. Возрастает необходимость и значимость патронажной службы, уход за престарелыми, инвалидами на дому. Этим занимаются и социальные службы, и наши поликлиники. Эта система постепенно входит в практику", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме, отметив важность развития такой системы и дальше, а также необходимость материального поощрения врачей, занимающихся этими вопросами.

Как доложил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, для этой системы в департаменте выделяется примерно 100 врачей, за которыми закрепляется порядка 350-400 пациентов, а также 240 медицинских сестер для ухода за 150-200 пациентами.

"Проект предусматривает выделение грантов поликлиникам, в составе которых будут работать эти специалисты. Они предусматривают выплаты в 25 тысяч (рублей) к имеющейся заработной плате врачу и 15 тысяч (рублей) к имеющейся заработной плате медицинской сестре, которая сопровождает эту работу и самостоятельно работает в системе патронажной службы", — пояснил Хрипун.