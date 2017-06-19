Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля

ГОРКИ, 19 июн — РИА Новости. Практика выдачи электронного больничного листа с июля распространится по всей стране, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных станет распространяться по всей стране", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, по электронным больничным будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Такая система удобней, чем оформление бумажного документа, быстрее, не нужно стоять в очереди в поликлиниках, чтобы получать подписи специалистов, а врачам придется заполнять меньше бумаг, указал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что документ нельзя подделать, потерять. Документы будут отправлять напрямую работодателю, когда человек будет готов вернуться на работу. Медведев пояснил, что бумажный вариант не будет отменяться, пока люди не привыкнут к использованию электронного, никаких проблем у тех, кто захочет оформлять больничный на бумажном носителе, не возникнет.

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в России 52 миллиона человек застрахованы по этому виду страхованию, 11,8 тысячи организаций участвуют в выдаче листков нетрудоспособности, в прошлом году 40 миллионов больничных листов было выдано, выплаты по ним составили 331 миллиард рублей. Она добавила, что в первые несколько лет наряду с электронной версией продолжит хождение и бумажный листок нетрудоспособности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособности в электронной форме для выплат пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.