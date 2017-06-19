Грозный возглавил рейтинг самых безопасных городов России

МОСКВА, 19 июн — РИА Недвижимость. Город Грозный занял первое место в рейтинге безопасности городов России, составленном по результатам опросов жителей, говорится в сообщении пресс-службы портала Domofond.ru.

"Специалисты составили рейтинг городов России по безопасности, согласно мнению местных жителей. В опросе приняли участие 258,441 тысячи респондентов со всей России. Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по 10-балльной шкале. Самым безопасным городом местные жители назвали Грозный", — отмечается в пресс-релизе.

Респонденты из Грозного оценили свою защищенность на 8,7 балла из 10, что существенно выше показателей других городов. Так, в своих отзывах участники опроса отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде, говорится в сообщении. Второе место занял Сочи, который поднялся за год на две позиции. Возможно, на уровень безопасности в Сочи повлияла подготовка к Кубку конфедераций – 2017, который проходит этим летом. На третьем месте оказался Нижневартовск, отмечается в материалах.

Сургут занял четвертое место, а Армавир — пятое. Саранск оказался на шестой строке, Мурманск – на седьмой, а Чебоксары и Нижнекамск – на восьмой и девятой соответственно. Замыкает десятку наиболее безопасных городов Владикавказ, отмечается в пресс-релизе.

Москва заняла 31-е место с результатом 6,9 балла, Санкт-Петербург с оценкой 6,7 балла оказался на 42-м месте, говорится в сообщении. В среднем по стране опрошенные оценили уровень защищенности на 6,8 балла из 10 возможных. При этом разница между наиболее и наименее безопасными городами составляет 3,1 балла, уточняется в материалах.

Согласно мнению местных жителей, наименее безопасным среди ста крупнейших населенных пунктов России стал город Шахты в Ростовской области. Так, в своем отзыве один из горожан отметил, что ему "далеко идти до дома, а в районе бегают собаки и нападают на людей". Другой житель жалуется на слабо освещенные улицы, старые деревья и отсутствие крышек на канализационных люках, отмечается в материалах. Также в этом списке оказались Волгоград, Омск, Чита, Астрахань, Саратов, Челябинск, Нижний Тагил, Балашиха и Пермь.