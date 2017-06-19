Глава ОП заявил о необходимости укрепить закон об общественном контроле

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Закон об общественном контроле хорош, но его необходимо укрепить, доработав подзаконные акты, заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Общественный контроль – закон очень хороший, но… нет подзаконных актов, и это проблема… Закон буксует, он в принципе хорош, но не хватает рычагов, не хватает ресурсов, чтобы его реализовать в полной мере", — сказал Фадеев в ходе пленарного заседания в ОП.

Секретарь ОП также предложил сделать акцент на развитие социально-ориентированных НКО.

В понедельник в ОП РФ состоялось первое пленарное заседание членов палаты шестого состава. В ходе заседания секретарем ОП РФ был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев. Почетным секретарем палаты стал Евгений Велихов. Первым заместителем секретаря ОП стад Вячеслав Бочаров, заместителями секретаря также стали Лидия Михеева, Александр Точенов и Сергей Орджоникидзе. Кроме этого, члены Общественной палаты утвердили перечень комиссий и их председателей, а также заместителей председателей. В ОП РФ шестого состава утверждено 19 комиссий.