Новый секретарь Общественной палаты озвучил приоритетные задачи

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ должна формировать повестку дня, исходя из интересов общества, сокращать дистанцию между ним и властью, а также усилить работу и независимость региональных палат, считает секретарь ОП РФ шестого состава Валерий Фадеев.

В понедельник на первом пленарном заседании шестого состава ОП РФ секретарем палаты был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.

"Общественная палата, на мой взгляд, должна больше брать за себя ответственности за повестку дня, она должна, отталкиваясь от интересов общества, всего населения, влиять на эту повестку дня, она должна формулировать эту повестку в тех терминах, которые понятны населению, обществу", — сказал Фадеев журналистам в понедельник.

Секретарь ОП РФ привел в пример экономические программы, которые, по его мнению, непонятны большинству граждан РФ. Фадеев также заявил о необходимость усилить работу общественных палат в регионах. При этом в отношениях между властью и Общественной палатой, по его мнению, требуется уменьшать зависимость палаты.

Еще одна проблема, которую отметил общественник, связана с чиновниками, которых необходимо убеждать в эффективности взаимодействия с гражданским обществом и наоборот. "Коммуникации между гражданским обществом и властями не хватает, эта дистанция должна сокращаться", — подытожил он.