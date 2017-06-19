Доведенный до истощения мальчик из Магадана идет на поправку

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мальчика из Магадана, который, предположительно, был доведен до истощения приемными родителями, идет на поправку, его психологическое состояние улучшилось, заявил заместитель генерального директора, директор лечебно-реабилитационного центра "Русское поле" федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Дм. Рогачева Александр Карелин.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать обращалась с ним плохо, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью.

"Ребёнок чувствует себя значительно лучше, он стал активнее, он стал кататься на велосипеде и самокате, прибавил в массе, психологическое его состояние тоже значительно улучшилось. Так что положительная динамика налицо", — сказал Карелин журналистам.

Врач отметил, что ребёнок ещё какое-то время будет находиться на реабилитации.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки данных детского омбудсмена о поступлении в марте в Московский эндокринологический научный центр мальчика с признаками крайнего истощения возбуждено уголовное дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.