Путин может не успеть посмотреть премьеру фильма Стоуна, заявил Песков

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли успеет посмотреть российскую премьеру документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", поскольку вечером в понедельник у него запланирован неформальный ужин с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаеввым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник на Первом канале состоится российская премьера документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Картина основана на интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года. Российские зрители увидят его с 19 по 22 июня.

"Президент же говорил неоднократно, что не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. Но, конечно, этот фильм он все-таки стоит особняком. Не знаю, будет ли он смотреть его или нет, но могу сказать, что поскольку вечером, я уже упоминал о неформальном ужине с Атамбаевым, то, скорее всего, два президента засидятся до позднего времени, а фильм, если я не ошибаюсь, будет после программы "Время" по Первому каналу. Не знаю, получится у президента или нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли президент посмотреть фильм.