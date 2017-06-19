МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе также говорится, что ненормированный рабочий день может быть введен в организации, только если в трудовом договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей неделе.
Кроме того, закон регулирует порядок учета сверхурочной работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Согласно поправкам, за подобную работу предусмотрена повышенная оплата.
Закон, подписанный главой государства, ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации.