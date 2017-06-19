Часть пользователей "Яндекс.Такси" не может вызвать автомобиль из-за сбоя

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи "Яндекс.Такси" в некоторых регионах России испытывают трудности с заказом машины из-за технического сбоя, компания обещает решить проблему в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Из-за короткого технического сбоя в некоторых регионах у пользователей могут быть трудности с вызовом такси. Мы активно занимаемся устранением проблемы, в самое ближайшее время она будет полностью решена", — рассказал представитель сервиса.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает в 46 городах шести стран: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России и Украины. В общей сложности к онлайн-такси подключены более 70 тысяч автомобилей из 1000 таксопарков и диспетчерских.