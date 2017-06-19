"Прямую линию" с Путиным посмотрели более шести миллионов россиян

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более шести миллионов россиян посмотрели программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", трансляцию которой 15 июня вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Согласно данным исследования, всего на трех каналах прямую линию посмотрели 6,182 миллиона россиян старше четырех лет. На Первом канале программу посмотрело более 3 миллионов человек, на "России 1" — 2,662 миллиона человек, на "России 24" — около 462 тысяч россиян.

При этом охват (среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты) составил по всем трем каналам 13,911 миллиона россиян.

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов. В ходе прямой линии Путин в числе прочего заявил, что главными задачами в следующем президентском цикле являются обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты. Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала и зарплат бюджетников (с 1 января 2018 года).

В прошлом году прямую линию с Путиным, которую вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24" и ТРК "МИР" посмотрели более 7 миллионов россиян.