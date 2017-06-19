"Прямую линию" с Путиным посмотрели более шести миллионов россиян

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более шести миллионов россиян посмотрели программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", трансляцию которой 15 июня вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24", свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
При этом охват (среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты) составил по всем трем каналам 13,911 миллиона россиян.
Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов. В ходе прямой линии Путин в числе прочего заявил, что главными задачами в следующем президентском цикле являются обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты. Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала и зарплат бюджетников (с 1 января 2018 года).
В прошлом году прямую линию с Путиным, которую вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24" и ТРК "МИР" посмотрели более 7 миллионов россиян.