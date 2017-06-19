В Госдуму внесли поправки о запрете онлайн-витрин с алкоголем

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен пакет законопроектов о запрете на использование онлайн-витрин для демонстрации алкогольной продукции и введении уголовной и административной ответственности за нарушение этого запрета, следует из думской электронной базы данных.

Закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции предлагается дополнить положением, по которому запрещается использование информационно-телекоммуникационных сетей организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, для демонстрации реализуемой алкогольной продукции.

Как отмечают разработчики законопроекта, несмотря на то, что алкогольная продукция отнесена к перечню товаров, дистанционная продажа которых запрещена, интернет-продажи алкогольных напитков в России не только реализуются, но и увеличиваются по мере роста самого российского рынка e-commerce. "В настоящее время наиболее распространенной формой "обхода" запрета дистанционной продажи алкоголя являются онлайн-витрины. В соответствии с действующим законодательством, использование виртуальных витрин не признается продажей алкоголя через интернет, так как процесс покупки и оплаты товаров формально должен происходить в стационарной торговой точке", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков, осведомленные потребители в курсе, что даже несмотря на всплывающую информацию на сайте магазина о том, что дистанционная продажа им не осуществляется, после бронирования заказа менеджеры предложат покупателю оформить курьерскую доставку выбранной алкогольной продукции на дом.

Так, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей, согласно которой за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом предусматривается наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Согласно примечанию, уголовное наказание будет наступать в случае, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ дополняется новеллами, по которым розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.