В Севастополе ветеранам выделили квартиры взамен непригодных для жилья

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Квартиры, выданные ветеранам в Севастополе и вызвавшие нарекания, заменены на другие, сообщил глава города Дмитрий Овсянников.

Ранее следователи Севастополя сообщили о начале проверки информации СМИ о выдаче ветеранам непригодных для проживания квартир. Внучка одного из ветеранов рассказала журналистам, что вместо целой квартиры пенсионеру предоставили половину: однокомнатная квартира разделена перегородкой, из подъезда установлены две входные двери, частично отсутствуют коммуникации.

"Неприемлемо, чтобы такие ситуации возникали в городе-герое, где отношение к ветеранам – это святое. К сожалению, это произошло. Я поручил рассмотреть каждый случай персонально, безотлагательно разобраться. Хочу подчеркнуть, решения были оперативно найдены – квартиры заменены", – цитирует слова Овсянникова пресс-служба правительства. Процесс оформления прав собственности новых квартир займет одну-две недели. В некоторых дополнительно проводится ремонт.

В этом году на День Победы ветеранам города вручили 10 квартир. При этом по прошествии некоторого времени отдельные семьи заявили, что квартиры не обеспечивают должного уровня комфорта.

В то же время, глава города принял решения понизить в должности главу департамента капитального строительства Андрея Попова, допустившего выделение ветеранам непригодных квартир. "Понимаю, что у вас на бумаге все по закону, но не по справедливости, не по-человечески. Чиновник – это не бездушная машина, в первую очередь, он должен быть человеком. Вас, Андрей Владимирович, понижаю с должности директора на должность заместителя", — сказал Овсянников.

Должность директора департамента капстроительства займет Михаил Демиденко, ранее работавший руководителем в ряде строительных организаций Москвы и Санкт-Петербурга. Он также возглавлял комитет по строительству в правительстве Санкт-Петербурга.

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